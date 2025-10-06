Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 21:56

В российском городе продают приморский санаторий по цене квартиры в Москве

Детский санаторий «Солнышко» в Таганроге продают за 44 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Таганрога выставили на продажу детский санаторий «Солнышко», расположенный на берегу залива, сообщает «ДОМОСТРОЙДОН.РУ». Начальная цена имущественного комплекса, включающего около 15 зданий, составляет 44,2 млн рублей. Объект находится в живописном месте хутора Герасимовка, а общая площадь земельного участка превышает 10 гектаров.

По данным источника, в состав лота входят спальный корпус площадью 805 кв. м, трехэтажное школьное здание, библиотека, пищеблок и складские помещения. При этом отмечается, что большая часть одноэтажных построек не имеет коммуникаций. Аукцион по продаже санатория запланирован на 27 октября, а прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 22 октября.

Ранее в Москве на продажу выставили пентхаус ценой 7 млрд рублей и площадью 782 квадратных метра. Квартира расположена в ЖК «Клубный дом Обыденский № 1» на Остоженке. Комплекс планируют сдать в 2026 году.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге продают здание сгоревшего кинотеатра «Слава» на Бухарестской улице. Объявление о продаже появилось на онлайн-платформе «Авито». За объект, нуждающийся в капитальном ремонте, просят 380 млн рублей.

В российском городе продают приморский санаторий по цене квартиры в Москве
