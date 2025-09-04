Сгоревший кинотеатр в Петербурге выставили на продажу В Петербурге продают здание сгоревшего кинотеатра «Слава» за 380 млн рублей

Здание сгоревшего кинотеатра «Слава» в Санкт-Петербурге, расположенное по адресу Бухарестская улица, 47, появилось на онлайн-платформе «Авито» с предложением о продаже. За объект, который требует капитального ремонта, собственники просят 380 млн рублей.

В 2020 году, компания ООО «ТК „Слава“» получила разрешение на строительство на участке семиэтажного торгового центра. Планируемая площадь нового комплекса должна была превысить 13 тыс. квадратных метров. Срок действия этого разрешения истекал 31 января 2025 года, однако строительные работы на объекте так и не начались.

Согласно проекту новых правил землепользования, которые городские власти планируют утвердить до конца 2025 года, территорию под бывшим кинотеатром отнесут к зоне среднеэтажной жилой застройки. Она допускает возведение зданий высотой до девяти этажей.

По данным аналитической системы СПАРК, ООО «ТК „Слава“» принадлежит Николаю Савичеву, которому принадлежит 40% долей, и ООО «Сириус Инвест», владеющему оставшимися 60%. В свою очередь, ООО «Сириус Инвест» контролируют Николай Савичев (10%) и Лариса Савичева (90%).

