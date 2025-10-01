Транснациональная энергетическая компания «Газпром» установила исторический рекорд по поставкам газа российским потребителям в сентябре, сообщила пресс-служба предприятия. Скорее всего, рост потребления вызвало похолодание и начало отопительного сезона в России.

29 сентября российским потребителям поставлено 982,1 млн куб. м газа, — сказано в сообщении.

Помимо этого, «Газпром» установил рекорд часового расхода газа в течение суток. В сентябре цифра достигла 42,863 тыс. куб. м (1,03 млрд куб. м в суточном выражении). Предыдущие максимальные показатели для сентября были зафиксированы в сентябре 2021 года. Тогда суточные поставки составили 971,8 млн куб. м, а часовой расход газа в течение суток — 41,092 тыс. куб. м (986,2 млн куб. м).

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Венгрия не намерена разрывать долгосрочный контракт с «Газпромом» из-за угрозы огромных финансовых неустоек. По его словам, заявления главы МИД станы Петера Сийярто о новом соглашении на поставки газа с Запада означают диверсификацию источников, а не отказ от российского топлива.





