Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 01:55

«Газпром» установил новый максимум по поставкам газа

«Газпром» установил исторический рекорд поставок газа по России в сентябре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Транснациональная энергетическая компания «Газпром» установила исторический рекорд по поставкам газа российским потребителям в сентябре, сообщила пресс-служба предприятия. Скорее всего, рост потребления вызвало похолодание и начало отопительного сезона в России.

29 сентября российским потребителям поставлено 982,1 млн куб. м газа,сказано в сообщении.

Помимо этого, «Газпром» установил рекорд часового расхода газа в течение суток. В сентябре цифра достигла 42,863 тыс. куб. м (1,03 млрд куб. м в суточном выражении). Предыдущие максимальные показатели для сентября были зафиксированы в сентябре 2021 года. Тогда суточные поставки составили 971,8 млн куб. м, а часовой расход газа в течение суток — 41,092 тыс. куб. м (986,2 млн куб. м).

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Венгрия не намерена разрывать долгосрочный контракт с «Газпромом» из-за угрозы огромных финансовых неустоек. По его словам, заявления главы МИД станы Петера Сийярто о новом соглашении на поставки газа с Запада означают диверсификацию источников, а не отказ от российского топлива.



Россия
Газпром
поставки
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят
Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.