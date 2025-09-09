Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:07

Раскрыт истинный смысл слов Сийярто о контракте на газ с Западом

Энергетик Юшков: Венгрия не разорвет договор с «Газпромом» из-за неустойки

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия не намерена разрывать долгосрочный контракт с «Газпромом» из-за угрозы огромных финансовых неустоек, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о новом соглашении на поставки газа с Запада означают диверсификацию источников, а не отказ от российского топлива.

Будапешт не говорит, что вместо российского газа будет закупать какой-то другой — он говорит о крупном долгосрочном контракте с Западом. Венгрия и сейчас покупает около 25–35% газа у альтернативных поставщиков. Если бы Будапешт легко мог отказаться от российского газа и хотел бы это сделать, то не было бы смысла постоянно вступать в конфликты с Брюсселем. Ведь Венгрия и Словакия имеют один и тот же аргумент: у них с «Газпромом» долгосрочные контракты. Если они сейчас откажутся, то им выставят неустойку, — пояснил Юшков.

Ранее Сийярто заявил, что правительство страны в ближайшее время подпишет новый контракт на закупку газа. По его словам, топливо будет поступать с западного направления. Премьер-министр уточнил, что это будет самый долгосрочный газовый контракт для Венгрии.

Венгрия
Газпром
газ
Петер Сийярто
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один закон Зеленского привел к массовым увольнениям среди молодежи
Раскрыта судьба членов политбюро ХАМАС после удара по Дохе
Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили
8 проверенных способов быстро остановить икоту
В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский
Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом
«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза
Иммунолог встал на защиту аспирина
«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину
Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал
Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян
Европейская страна решила вооружиться роботами
Россияне все больше путешествуют на поездах и авто
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
Удар по Генштабу ВСУ и слитый план Запада: новости СВО к вечеру 9 сентября
В Непале протестующие подожгли аэропорт
В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев
Рогов высказался о перспективах переговоров России и Украины
Сразу 10 беспилотников сбили над акваторией Черного моря
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.