Раскрыт истинный смысл слов Сийярто о контракте на газ с Западом

Венгрия не намерена разрывать долгосрочный контракт с «Газпромом» из-за угрозы огромных финансовых неустоек, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о новом соглашении на поставки газа с Запада означают диверсификацию источников, а не отказ от российского топлива.

Будапешт не говорит, что вместо российского газа будет закупать какой-то другой — он говорит о крупном долгосрочном контракте с Западом. Венгрия и сейчас покупает около 25–35% газа у альтернативных поставщиков. Если бы Будапешт легко мог отказаться от российского газа и хотел бы это сделать, то не было бы смысла постоянно вступать в конфликты с Брюсселем. Ведь Венгрия и Словакия имеют один и тот же аргумент: у них с «Газпромом» долгосрочные контракты. Если они сейчас откажутся, то им выставят неустойку, — пояснил Юшков.

Ранее Сийярто заявил, что правительство страны в ближайшее время подпишет новый контракт на закупку газа. По его словам, топливо будет поступать с западного направления. Премьер-министр уточнил, что это будет самый долгосрочный газовый контракт для Венгрии.