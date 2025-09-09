Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 10:23

Сийярто пообещал подписать «самый долгосрочный» газовый контракт

Сийярто анонсировал подписание самого долгосрочного контракта на закупку газа

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Владислав Шатило/РБК/News.ru

Правительство Венгрии в ближайшее время подпишет новый контракт на закупку газа, написал на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто. По его словам, топливо будет поступать «с западного направления». Сийярто подчеркнул, что это будет «самый долгосрочный» газовый контракт для Венгрии.

Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления, — написал дипломат.

Ранее Сийярто констатировал, что напряжение в отношениях между Венгрией и Украиной продолжает расти. При этом Будапешт считает, что ответственность за это лежит на Киеве. Министр назвал основной причиной ущемление прав венгерской общины в Закарпатье.

До этого Сийярто прокомментировал удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба». Он заявил, что поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу продолжаются в обычном режиме.

