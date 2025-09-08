Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:17

Будапешт обвинил Киев в ухудшении отношений

Сийярто: Киев сам портит отношения с Венгрией

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Напряжение в отношениях между Венгрией и Украиной нарастает, Будапешт считает, что ответственность за это лежит на Киеве, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. На совместной с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром пресс-конференции он пояснил, что основной причиной является ущемление прав венгерской общины в Закарпатье, передает ТАСС.

[Происходит] постоянное ухудшение отношений между Украиной и Венгрией. Не Венгрия отняла права у украинцев, проживающих в Венгрии, а украинское государство отнимает права у венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, — сказал Сийярто.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу угрожает скорый распад, если не произойдет никаких серьезных изменений. Решение проблемы он видит в смене либеральных правительств на патриотические, что стабилизирует ситуацию в Европе.

Ранее политолог-американист Константин Блохин отмечал, что Венгрия стала невидимым полем боя между США и Европой. По его словам, премьер-министр страны Виктор Орбан позиционирует себя как друг главы Белого дома Дональда Трампа и хочет нормализовать отношения с Россией.

Венгрия
политики
Украина
конфликты
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Россиянам дали прогноз по курсу доллара на осень
«Нужно немного поправить»: Котенок о словах Орбана по разделению Украины
Финансист развеял миф о преимуществах цифрового рубля перед депозитами
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.