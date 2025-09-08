Напряжение в отношениях между Венгрией и Украиной нарастает, Будапешт считает, что ответственность за это лежит на Киеве, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. На совместной с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром пресс-конференции он пояснил, что основной причиной является ущемление прав венгерской общины в Закарпатье, передает ТАСС.

[Происходит] постоянное ухудшение отношений между Украиной и Венгрией. Не Венгрия отняла права у украинцев, проживающих в Венгрии, а украинское государство отнимает права у венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, — сказал Сийярто.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу угрожает скорый распад, если не произойдет никаких серьезных изменений. Решение проблемы он видит в смене либеральных правительств на патриотические, что стабилизирует ситуацию в Европе.

Ранее политолог-американист Константин Блохин отмечал, что Венгрия стала невидимым полем боя между США и Европой. По его словам, премьер-министр страны Виктор Орбан позиционирует себя как друг главы Белого дома Дональда Трампа и хочет нормализовать отношения с Россией.