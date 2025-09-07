Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 15:48

В Венгрии отреагировали на новые удары ВСУ по «Дружбе»

Глава МИД Венгрии Сийярто: удары ВСУ не повлияли на работу нефтепровода «Дружба»

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» продолжаются в обычном режиме, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети X. Так он прокомментировал ночные удары Вооруженных сил Украины по трубопроводу.

Ночная атака на энергетическую инфраструктуру России не влияет ни на работу нефтепровода «Дружба», ни на поставки нефти в Венгрию, — написал он.

Ранее бразильский журналист Лукас Лейрос заявил, что странам Восточной Европы следует пересмотреть политику в отношении Украины после атак ВСУ на нефтепровод «Дружба». По его словам, Словакия, Венгрия и Польша должны рассмотреть экономические, энергетические и даже военные меры самообороны.

До этого Сийярто сообщил об атаке ВСУ на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области, через которую осуществляется транзит в Венгрию. Он подтвердил временную приостановку поставок в результате удара по магистрали. Кроме того, Венгрия запретила въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, который причастен к атаке на трубопровод.

Венгрия
Украина
ВСУ
Петер Сийярто
