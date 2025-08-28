День знаний — 2025
28 августа 2025 в 12:32

Венгрия закрыла въезд командиру ВСУ после атак на «Дружбу»

МИД Венгрии: командиру ВСУ запрещен въезд в страну после атак на «Дружбу»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Венгрия ввела запрет на въезд в Шенгенскую зону командиру Вооруженных сил Украины, причастному к атаке на нефтепровод «Дружба», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, транслировавшемся на Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, решение принято в связи с посягательством на суверенитет страны и безопасность ее энергоснабжения.

Принято решение о запрете на въезд в Венгрию командиру воинской части, совершившей в последние дни чрезвычайно серьезные нападения на нефтепровод «Дружба». Этому человеку, имеющему венгерское гражданство, будет запрещен въезд в Венгрию и во все страны Шенгенской зоны, — пояснил глава МИД.

Сийярто не назвал имени командира, но украинские СМИ ранее сообщали, что атаку координировал Роберт Бровди — этнический венгр из Закарпатья, командующий силами беспилотных систем Украины. Министр подчеркнул, что Украина осознает последствия таких действий, отметив, что атаки на нефтепровод «Дружба» наносят ущерб в первую очередь не России, а Венгрии и Словакии.

Ранее Сийярто сообщил об атаке ВСУ 18 августа на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области, через которую осуществляется транзит в Венгрию. Он подтвердил временную приостановку поставок в результате этого инцидента.

