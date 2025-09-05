Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 15:22

Восточную Европу призвали к ответным мерам после атак ВСУ на «Дружбу»

Аналитик Лейрос: Словакии и Венгрии нужно ответить на атаки ВСУ против «Дружбы»

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Странам Восточной Европы следует пересмотреть политику в отношении Украины после атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», написал в статье для Strategic Culture бразильский журналист Лукас Лейрос. По его словам, Словакия, Венгрия и Польша должны рассмотреть экономические, энергетические и даже военные меры самообороны.

Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие не только законно, но и необходимо, — говорится в публикации.

Автор не исключил «подготовку мер самообороны» в случае дальнейшей агрессии. По его словам, страны Восточной Европы не должны стать «разменными пешками на геополитической доске Запада». Киев может столкнуться с последствиями, если не станет уважать суверенитет соседей, заключил Лейрос.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об атаке ВСУ 18 августа на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области, через которую осуществляется транзит в Венгрию. Он подтвердил временную приостановку поставок в результате удара по магистрали.

нефтепровод Дружба
Украина
Словакия
Венгрия
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Европа лжет»: на Западе раскрыли, как союзники подставили Украину
Суд предъявил обвинение Аглае Тарасовой
Тарасова попросила суд ограничиться запретом определенных действий
США грозятся взорвать «Силу Сибири – 2»: глупая шутка или мечты Трампа?
Суд отказал задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой в одной просьбе
Стало известно, почему войска КНДР все еще находятся на территории России
Экономист назвал преимущества безвиза с Китаем
В Вологодской области раскрыли статистику сделанных абортов
Тарасова нашла оправдание для перевозки наркотиков
Автоэксперт оценил идею ввести плату за интенсивное пользование машинами
Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке билетов
В Финляндии раскрыли, что МО страны впервые закупило для обороны
Банк России выпустит памятную монету в честь одного вида спорта
В Таиланде нашли труп в чемодане. Что известно, опасно ли там отдыхать
Маска хотят вознаградить рекордной премией при выполнении ряда условий
У сбившего людей в Берлине водителя нашли «запрещенку»
В Госдуме предложили поддержать многодетных в одном вопросе
Ученые нашли шестую «зону долгожителей» в мире
Подросток попался на подготовке к теракту во Франции
Появилось жуткое видео полного разрушения высотки в Газе после удара ЦАХАЛ
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.