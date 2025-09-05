Восточную Европу призвали к ответным мерам после атак ВСУ на «Дружбу» Аналитик Лейрос: Словакии и Венгрии нужно ответить на атаки ВСУ против «Дружбы»

Странам Восточной Европы следует пересмотреть политику в отношении Украины после атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», написал в статье для Strategic Culture бразильский журналист Лукас Лейрос. По его словам, Словакия, Венгрия и Польша должны рассмотреть экономические, энергетические и даже военные меры самообороны.

Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие не только законно, но и необходимо, — говорится в публикации.

Автор не исключил «подготовку мер самообороны» в случае дальнейшей агрессии. По его словам, страны Восточной Европы не должны стать «разменными пешками на геополитической доске Запада». Киев может столкнуться с последствиями, если не станет уважать суверенитет соседей, заключил Лейрос.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об атаке ВСУ 18 августа на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области, через которую осуществляется транзит в Венгрию. Он подтвердил временную приостановку поставок в результате удара по магистрали.