06 октября 2025 в 22:28

Стало известно, кто возглавит рабочую группу по защите семей в России

Рабочую группу по защите семей в России возглавит Мария Львова-Белова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства, сообщили на портале правовой информации. Руководителем группы назначена уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства, — сказано в документе.

Ранее Путин назначил Игоря Руденю полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Подписанный главой государства документ уже вступил в законную силу. Другим указом Путин освободил Руденю от должности губернатора Тверской области в связи с переходом на новую работу.

До этого Путин назначил Гуцана новым генеральным прокурором страны. Прежде он занимал должность полпреда российского лидера в СЗФО. По словам самого Гуцана, для него это большая честь и он расценивает этот жест президента как проявление доверия. Новый генпрокурор отметил, что знает о деятельности ведомства «не понаслышке».

