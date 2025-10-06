Стало известно, кто возглавит рабочую группу по защите семей в России

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства, сообщили на портале правовой информации. Руководителем группы назначена уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства, — сказано в документе.

