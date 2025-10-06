Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач рассказала о перспективах открытия нобелевских лауреатов 2025 года

Врач Подчиненова: открытие нобелевских лауреатов поможет понять природу диабета

Открытие нобелевских лауреатов 2025 года поможет в будущем разобраться в механизмах, лежащих в основе аутоиммунных заболеваний, таких как сахарный диабет первого типа, сообщила эндокринолог Дарья Подчиненова в беседе с ТАСС. По ее словам, ученые точно не знают, почему иммунная система человека дает сбой.

Это прорывное открытие, которое позволит нам лучше понять причины возникновения аутоиммунных заболеваний и некоторых видов рака, потому что и там, и там иммунная система дает сбой. Если это аутоиммунное заболевание, то организм начинает поражать свои клетки. Мы мало знаем о таких заболеваниях, как они развиваются и почему. Например, до конца не ясно, как возникает сахарный диабет первого типа, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года присудили Мэри Брункоу, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи. Ученые получили награду за открытия, связанные с механизмами периферической иммунной толерантности, которая предотвращает атаки организма со стороны собственного иммунитета.

