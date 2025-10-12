Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 20:04

Раскрыты симптомы диабета нового, пятого типа

IDF: диабет нового, пятого типа грозит миллионам жителей Земли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медики официально признали существование диабета пятого типа, его основные характеристики: низкая масса тела и дефицит инсулина, сообщается на сайте International Diabetes Federation. По данным медиков, им могут страдать как минимум от 20 до 25 млн человек из стран с низким уровнем дохода.

Выявленная патология обусловлена ограничениями в детском возрасте. Диабет пятого типа появляется у людей, которые не получали достаточного количества питательных веществ. Как следствие — их поджелудочная железа не может нормально развиваться, что ведет к дефициту клеток для производства инсулина, уточняют медики.

Также в международной федерации пояснили, что на данный момент общее число больных диабетом составляет 11% от общего населения Земли. К 2050 году этот показатель может достигнуть 12%, пояснили в организации.

Ранее гастроэнтеролог Алла Пономарева сообщила, что при диабете второго типа разрешено употреблять в пищу огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки и болгарский перец. Специалист объяснила, что эти овощи имеют низкий гликемический индекс и богаты полезными веществами.

