Раскрыты симптомы диабета нового, пятого типа

Медики официально признали существование диабета пятого типа, его основные характеристики: низкая масса тела и дефицит инсулина, сообщается на сайте International Diabetes Federation. По данным медиков, им могут страдать как минимум от 20 до 25 млн человек из стран с низким уровнем дохода.

Выявленная патология обусловлена ограничениями в детском возрасте. Диабет пятого типа появляется у людей, которые не получали достаточного количества питательных веществ. Как следствие — их поджелудочная железа не может нормально развиваться, что ведет к дефициту клеток для производства инсулина, уточняют медики.

Также в международной федерации пояснили, что на данный момент общее число больных диабетом составляет 11% от общего населения Земли. К 2050 году этот показатель может достигнуть 12%, пояснили в организации.

Ранее гастроэнтеролог Алла Пономарева сообщила, что при диабете второго типа разрешено употреблять в пищу огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки и болгарский перец. Специалист объяснила, что эти овощи имеют низкий гликемический индекс и богаты полезными веществами.