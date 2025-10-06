На Украине объявили о размещении военного производства в стране ЕС

На Украине объявили о размещении военного производства в стране ЕС Шмыгаль заявил о размещении военного производства Украины в Дании

Украина разместит несколько объектов военного производства в Дании, заявил министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, Киев и Копенгаген подписали соответствующий меморандум.

Украинские оборонные компании будут запускать новые совместные производственные проекты на территории Дании. Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который подписал сегодня вместе с датскими коллегами, — написал Шмыгаль.

Документ предусматривает создание совместных мощностей и обмен технологиями между странами. Также Украина рассчитывает на финансирование ЕС для реализации своих проектов в Дании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег на программу PURL. Она направлена на финансирование Киева для покупки американских вооружений, в том числе систем ПВО и ракет. Политик выразил озабоченность по поводу недостаточной скорости предоставления финансовой помощи со стороны некоторых государств. Он также похвалил Нидерланды, Германию, Канаду, Швецию, Данию и Норвегию за участие в программе.