Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 21:37

На Украине объявили о размещении военного производства в стране ЕС

Шмыгаль заявил о размещении военного производства Украины в Дании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина разместит несколько объектов военного производства в Дании, заявил министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, Киев и Копенгаген подписали соответствующий меморандум.

Украинские оборонные компании будут запускать новые совместные производственные проекты на территории Дании. Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который подписал сегодня вместе с датскими коллегами, — написал Шмыгаль.

Документ предусматривает создание совместных мощностей и обмен технологиями между странами. Также Украина рассчитывает на финансирование ЕС для реализации своих проектов в Дании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег на программу PURL. Она направлена на финансирование Киева для покупки американских вооружений, в том числе систем ПВО и ракет. Политик выразил озабоченность по поводу недостаточной скорости предоставления финансовой помощи со стороны некоторых государств. Он также похвалил Нидерланды, Германию, Канаду, Швецию, Данию и Норвегию за участие в программе.

Дания
Украина
Денис Шмыгаль
меморандумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Без права на ошибку»: Миронов рассказал о работе с Путиным в 90-х
Еще один НДС: какие товары хотят им обложить, размер ставки, сроки введения
Лукашенко остановил рост цен в Белоруссии
На Украине запустили секретную сеть аккумуляторов для электросетей
Пожилой мужчина пострадал от удара ВСУ в ДНР
Проще приготовить, чем выговорить: рецепт шотландского рамбледетампса
Стало известно, кто возглавит рабочую группу по защите семей в России
Кобахидзе раскрыл, на что была готова Зурабишвили при успехе штурма
ЕС готовит санкционный удар по цифровому активу России
Слуцкий рассказал, каким редким качеством обладает Путин
«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит
В российском городе продают приморский санаторий по цене квартиры в Москве
Уходящий премьер Франции отказался возвращаться на пост
В Грузии развернули операцию по поимке участников штурма дворца президента
На всех направлениях СВО появился дрон, облегчающий работу связистов
Избившему собаку-инвалида мужчине грозит до трех лет тюрьмы
На Украине объявили о размещении военного производства в стране ЕС
Врач рассказала о перспективах открытия нобелевских лауреатов 2025 года
Как кошки лечат людей: научные доказательства и механизмы
Подросток чуть не лишился возможности ходить из-за аварии на самокате
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.