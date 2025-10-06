Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка Bloomberg: Китай обогнал США по объемам экспорта энергетических технологий

Китай обошел США в гонке за лидерство на мировом энергетическом рынке благодаря активному экспорту технологий возобновляемой энергетики, сообщает Bloomberg. КНР экспортировала в 2025 году нефти и газа на $120 млрд (более 9,9 трлн рублей) против $80 млрд (более 6,6 трлн) у Вашингтона.

Согласно сведениям аналитического центра Ember, в августе экспорт китайской энергетической продукции составил $20 млрд (1,6 трлн рублей). Это стало новым месячным рекордом для страны.

В Ember подчеркивают, что рост объемов сохраняется, несмотря на снижение стоимости технологий возобновляемой энергетики. Экспорт солнечных батарей в денежном выражении уступает показателям весны 2023 года, однако их совокупная мощность достигла исторического рекорда в 46 тыс. мегаватт за первые семь месяцев текущего года.

Китай активно расширяет поставки передовых энергетических технологий в развивающиеся страны. В 2025 году более половины экспорта китайских электромобилей пришлись именно на эти рынки. Несмотря на возможность увеличения поставок ископаемого топлива и «зеленых» технологий со стороны США, влияние Китая на глобальную энергетику продолжит расти, заключает агентство.

Ранее стало известно, что в ходе торговых переговоров Китай предложил осуществить масштабные инвестиции в экономику Соединенных Штатов. Это предложение было выдвинуто в обмен на отмену американских ограничений при проведении сделок на территории США. Конкретный объем потенциальных инвестиций пока находится в стадии обсуждения, но предполагаемая сумма может достичь $1 трлн (82 трлн рублей).