01 октября 2025 в 21:54

Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки

В Днепре после зеленой вспышки в небе отключилось электричество

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Днепре зафиксированы перебои со светом, передает «24 канал». По словам очевидцев, перед этим в небе была видна вспышка зеленого цвета.

Проблемы в электроснабжении также начались и в области. Местные власти ситуацию не комментировали. На отключение электричества также пожаловались жители Запорожья. Примечательно, что перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области FIRMS фиксирует пожары на территории промпредприятия в Вербовском, огромный пожар в районе села Зеленый Гай (Васильковский район) и в излучине реки Самары, где на территории Самарского бора находится танковый полигон ВСУ. О характере пораженных там целей не сообщалось.

До этого украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что временно прекращает предоставление информации о состоянии энергосистемы в целях безопасности. Что послужило поводом для принятия такой меры, не поясняется, но граждане будут получать только минимальные сведения. При этом в компании признали дефицит мощностей и сообщили об импорте электроэнергии из пяти стран общим объемом 10 422 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 862 МВт·ч. Речь идет о Словакии, Венгрии, Польше, Молдавии и Румынии.

Украина
энергетика
Днепропетровск
Запорожье
