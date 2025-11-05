Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 10:58

Белоруссия ратифицировала договор о едином рынке электроэнергии

Белоруссия подписала договор о создании единого рынка электроэнергии с Россией

Фото: Евгений Биятов /РИА Новости

Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договор с Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, сообщает ТАСС. Документ, который был подписан главами государств в декабре 2024 года, определяет правовые основы для создания, работы и развития общего рынка электроэнергии.

В палате уточнили, что договор будет регулировать все отношения, связанные с куплей-продажей электрической энергии между участниками этого объединенного рынка. Предполагается, что взаимоотношения будут строиться через уполномоченных сетевых операторов, определенных с белорусской и российской сторон.

Создание объединенного рынка электрической энергии между Белоруссией и Россией — возможность для стран повысить эффективность электроснабжения, — заявил на собрании палаты представителей министр энергетики страны Денис Мороз.

Ранее стало известно, что в текущем году в России запланирован ввод 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей и более 30 тыс. километров линий электропередачи. Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в некоторых регионах страны в этой сфере ведется системная работа.

Россия
Белоруссия
Союзное государство
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
В МИД России высказались о действиях США вблизи Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.