Белоруссия ратифицировала договор о едином рынке электроэнергии Белоруссия подписала договор о создании единого рынка электроэнергии с Россией

Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договор с Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, сообщает ТАСС. Документ, который был подписан главами государств в декабре 2024 года, определяет правовые основы для создания, работы и развития общего рынка электроэнергии.

В палате уточнили, что договор будет регулировать все отношения, связанные с куплей-продажей электрической энергии между участниками этого объединенного рынка. Предполагается, что взаимоотношения будут строиться через уполномоченных сетевых операторов, определенных с белорусской и российской сторон.

Создание объединенного рынка электрической энергии между Белоруссией и Россией — возможность для стран повысить эффективность электроснабжения, — заявил на собрании палаты представителей министр энергетики страны Денис Мороз.

Ранее стало известно, что в текущем году в России запланирован ввод 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей и более 30 тыс. километров линий электропередачи. Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в некоторых регионах страны в этой сфере ведется системная работа.