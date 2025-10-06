Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет

Специалисты Музея транспорта Москвы отреставрировали раритетную крановую платформу Сокольнического вагоноремонтного завода 1932 года выпуска, пишет «Москва 24» со ссылкой на учреждение. Восстановленный объект стал одним из двух сохранившихся экземпляров этой модели.

Реставрация заняла свыше двух лет. Крановую платформу подвергли полной разборке с последующей заменой всех поврежденных компонентов и сборкой заново. Ключевой и наиболее сложной задачей оказалась реставрация рамы. Ее металлические части очистили от следов коррозии, а деревянные фрагменты воссоздали из специальной породы дуба.

Отреставрированный экспонат войдет в коллекцию Музея транспорта Москвы. Она насчитывает свыше 250 единиц исторической техники. Постоянную экспозицию разместят в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице.

Ранее в Москве открылись Дом русского бильярда и ресторация «Москва» на базе отреставрированного клуба фабрики «Свобода». Ресторация «Москва» стала самым молодым участником Российского гастрономического фестиваля «Новые имена».