Дом русского бильярда открылся в Москве

В Москве открылись Дом русского бильярда и ресторация «Москва» на базе отреставрированного клуба столичной фабрики «Свобода». Ресторация «Москва» стала самым молодым участником Российского гастрономического фестиваля «Новые имена».

Особенностями Дома русского бильярда и ресторации «Москва» стали стильный интерьер в светлых тонах, мягкий свет, а также акценты на дереве. В их дизайне и планировке прослеживается переосмысление конструктивизма.

В меню ресторации «Москва» вошли уникальные блюда русской кухни, для создания которых используют локальные продукты. Многофункциональный центр предлагает гостям не только совершить гастрономическое путешествие по России, но и активно провести время.

В нем расположили 19 столов для русского бильярда, два для американского пула и несколько столов с фиджитал-технологиями. Кроме того, для посетителей подготовили восемь игровых ВИП-зон, зал для караоке и детский центр.

