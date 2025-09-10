Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 13:15

В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Первую в России трамвайную линию без контактной сети открыли в Москве на проспекте Академика Сахарова, сообщает «Москва 24». В торжественном мероприятии принял участие мэр столицы Сергей Собянин, который обратил внимание, что во время строительства линии специалисты провели благоустройство ближайших улиц.

Протяженность новой линии небольшая — два километра. По словам Собянина, благодаря этому участку теперь Павелецкий вокзал напрямую связан с площадью Трех вокзалов, что существенно улучшает транспортную доступность в центре столицы.

То есть в Москве появляются диаметральные маршруты, которые проходят через центр города, — подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин заявил, что первый беспилотный трамвай могут запустить в Москве в сентябре. Он отметил, что через пять лет около двух третей всех трамваев в городе будут работать без водителя. Градоначальник пояснил, что речь идет о том транспорте, который едет по отдельным выделенным полосам.

Москва
Сергей Собянин
трамваи
Россия
