Собянин поздравил Путина с днем рождения Собянин поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил его за поддержку Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. В своем Telegram-канале он поблагодарил главу государства за оказываемую столице поддержку, а также отметил его важную роль в осуществлении крупнейших инфраструктурных проектов.

Я безмерно благодарен президенту за поддержку, оказываемую Москве. Он сыграл неоценимую роль в реализации крупнейших инфраструктурных проектов, — написал Собянин.

Мэр добавил, что Путину удалось завоевать полное доверие сильной духом страны. Он подчеркнул, что президент сплотил людей ради защиты суверенитета России. Собянин пожелал Путину здоровья и новых достижений во благо страны.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. В своем сообщении он высоко оценил роль российского президента в мировой политике и пообещал вечную дружбу.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что внуки российского президента тепло и с любовью поздравляют дедушку с днем рождения. Он отметил, что не знает о личных планах лидера на знаменательный день.