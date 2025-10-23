Трамп усомнился в эффективности новых санкций против России Трамп усомнился в способности санкций изменить позицию РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно эффективности новых санкций против России, сообщили на сайте Белого дома. Он уточнил, что не уверен смогут ли эти ограничения повлиять на мнение Москвы по поводу украинского конфликта.

Я не знаю. Я думаю, что они определенно окажут воздействие. Это масштабные санкции, санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, одних из крупнейших в мире, они российские. <...> Мы надеемся, что санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» будут оставаться в силе недолго. Мы надеемся, что конфликт будет урегулирован, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Отмечается, что под ограничения также попали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих кампаний.

До этого сообщалось, что российские алмазы успешно обходят западные санкции через новые маршруты поставок. По данным экспертов, занимая треть мирового производства камней, Россия перенаправила потоки в ОАЭ, Индию и Гонконг после запрета прямого импорта со стороны G7.