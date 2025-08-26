Собянин рассказал, когда беспилотные трамваи станут ездить по улицам Москвы Собянин: первый беспилотный трамвай могут запустить в Москве в сентябре

Первый беспилотный трамвай могут запустить в Москве в сентябре, заявил KP.RU мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что через пять лет около двух третей всех трамваев в городе будут работать без водителя. Градоначальник пояснил, что речь идет о том транспорте, который едет по отдельным выделенным полосам.

Я надеюсь, уже в сентябре запустим первый беспилотный трамвай, — сказал Собянин.

Мэр добавил, что следующим этапом развития транспорта в Москве станет появление беспилотного поезда в метро. По его словам, тестирование такого состава планируется начать в конце текущего года, а с пассажирами он может поехать в конце 2026-го.

Ранее Собянин заявил, что на востоке Москвы началось строительство новой станции Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена, она получит название «Гольяново». Станция появится в центре одноименного района — на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.

До этого стало известно, что планируемая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом включена в проект развития московского метрополитена на 2026–2030 годы. Запустить движение по ней планируется во втором квартале 2028 года.