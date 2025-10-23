Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 06:02

Рютте назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине

Рютте заявил о необходимости прекращения огня до начала переговоров по Украине

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости незамедлительного прекращения огня на Украине, передает Fox News. По его словам, только после этого можно будет вести переговоры об урегулировании конфликта.

Президент (США Дональд Трамп. — NEWS.ru) заявил на этих выходных: «Остановитесь там, где находитесь». По сути, обеспечьте прекращение огня, а затем ведите все свои обсуждения по поводу территории и прочего, — сказано в сообщении.

Рютте уточнил, что его единственной целью является прекращение украинского конфликта, и ему не требуется убеждать в этом Трампа, поскольку их позиции полностью совпадают. Американский лидер при этом отметил, что Вашингтон проводит поставки оружия непосредственно Альянсу, а не Украине.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина не сможет выжить без масштабных поставок американского вооружения. Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Любляне, он призвал правительства стран Европы готовить деньги.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил заявление постоянного представителя США при НАТО Мэтью Уитэкера о том, что у Вашингтона есть мощные вооружения, которые пока не переданы Украине. Он считает эти слова блефом, потому что все, что можно было поставить в Киев, уже поставлено.

Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 октября: инфографика
Силы ПВО сбили 139 БПЛА ВСУ над Россией за ночь
Два корабля оказались в ледяной ловушке на севере Якутии
Гол Беллингема помог «Реалу» вырвать победу у «Ювентуса» в матче ЛЧ
Юрист раскрыл, что грозит за трату средств с найденной карты
«Стремление взять реванш»: Захарова раскрыла причину ненависти Латвии к РФ
Как правильно укрыть грядку, чтобы спасти растения от лютых морозов
Составлен список продуктов, убивающих мужскую потенцию
Путин сделал Михалкову особый подарок на 80-летие
Россиян предупредили о серьезной опасности сидячего образа жизни
Названо число жертв от атаки ВСУ в Брянской области
«Жгутиковые микроорганизмы»: названы симптомы опасной половой инфекции
К чему снится мертвец: предвестник новых начал и внутреннего роста
SHOT сообщил о десяти мощных взрывах над Рязанью
Турецкая закуска «Эзме» — пикантное чудо из овощей: остро и свежо!
Рютте назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине
Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Юрист ответил, может ли работодатель штрафовать за опоздания
К чему снится смерч: эмоциональные и жизненные перемены ждут впереди
США готовят крупнейший пакет санкций против России
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.