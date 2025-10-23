Рютте назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине Рютте заявил о необходимости прекращения огня до начала переговоров по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости незамедлительного прекращения огня на Украине, передает Fox News. По его словам, только после этого можно будет вести переговоры об урегулировании конфликта.

Президент (США Дональд Трамп. — NEWS.ru) заявил на этих выходных: «Остановитесь там, где находитесь». По сути, обеспечьте прекращение огня, а затем ведите все свои обсуждения по поводу территории и прочего, — сказано в сообщении.

Рютте уточнил, что его единственной целью является прекращение украинского конфликта, и ему не требуется убеждать в этом Трампа, поскольку их позиции полностью совпадают. Американский лидер при этом отметил, что Вашингтон проводит поставки оружия непосредственно Альянсу, а не Украине.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина не сможет выжить без масштабных поставок американского вооружения. Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Любляне, он призвал правительства стран Европы готовить деньги.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил заявление постоянного представителя США при НАТО Мэтью Уитэкера о том, что у Вашингтона есть мощные вооружения, которые пока не переданы Украине. Он считает эти слова блефом, потому что все, что можно было поставить в Киев, уже поставлено.