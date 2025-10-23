Косметолог раскрыла, как за 15 минут создать идеальный контур скул

Холод и лицевая гимнастика позволят создать идеальный контур скул всего за 15 минут, заявила NEWS.ru косметолог Наталья Рябинова. По ее словам, для достижения видимого результата следует последовательно выполнить четыре этапа процедуры.

Как создать идеальный контур скул? Для этого надо выполнить четыре этапа процедуры. Во-первых, холодный старт — следует умыться ледяной водой или протереть лицо кубиками льда. Этап второй включает в себя лимфодренажный массаж. В-третьих, это лицевая гимнастика. И в заключение — закрепление результатов патчами для глаз и контурным кремом или хайлайтером. Все длится не более 15 минут, — высказалась Рябинова.

Она отметила, что такой лимфодренажный массаж направлен на выведение излишков жидкости и моделирование четких лицевых линий. По словам Рябиновой, начинать его следует с области ключицы для активации лимфотока, а затем плавно переходить к проработке линий челюсти и скул. Косметолог добавила, что для защиты кожи от растягивания все движения необходимо выполнять с использованием сыворотки или легкого крема.

Лимфодренажный массаж — это самый важный этап для выведения лишней жидкости и создания четкого контура. Используйте сыворотку или легкий крем, чтобы не растягивать кожу. Плавными поглаживающими движениями проведите от шеи вниз к ключице. Это «откроет» лимфатические узлы и подготовит путь для оттока жидкости. Затем переходите к работе с челюстной линией. Поставьте четыре пальца обеих рук под подбородок. Плавными, но надавливающими движениями следует провести от центра подбородка к мочкам ушей, — пояснила Рябинова.

Специалист добавила, что лицевая гимнастика поможет привести в тонус глубокие мышцы, которые и формируют каркас лица, подчеркивая скулы. Для этого косметолог посоветовала выполнять упражнение «Рыбка». По ее словам, следует втягивать щеки, максимально напрягая мышцы скул, задерживаясь на пять секунд, а затем расслабляясь.

Ранее дерматовенеролог Алла Ветрова заявила, что, восстановив сон и снизив уровень стресса, можно улучшить состояние кожи, не прибегая к косметическим процедурам. Она посоветовала уделить внимание своему рациону и ментальному состоянию.