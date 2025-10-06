«Смертоносные»: в МИД России обвинили ЕС в эскалации конфликта на Украине Грушко: Европа оказывает все больше помощи Украине и добивается эскалации

Европа идет по пути эскалации, оказывая все больше помощи Украине, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводит ТАСС, европейские лидеры направляют Киеву все больше «смертоносного вооружения».

Риски [эскалации] очень велики. Мы видим, что Европа сама идет по пути эскалации. Это выражается как во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине, направляя туда все более и более дальнобойные, смертоносные вооружения, и это также выражается в военно-политической ситуации на восточном фланге НАТО, — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решения ЕС по Украине фактически подталкивают Европу к войне. Он обвинил Брюссель в продвижении откровенно провоенных инициатив, обсуждаемых на саммите в Копенгагене. По словам политика, предложения о передаче Украине фондов ЕС, ускорении ее вступления и финансировании поставок оружия свидетельствуют о стремлении Евросоюза начать конфликт.

До этого сообщалось, что Чехия может отказаться от программы поставок оружия Украине, если на выборах победит оппозиционная партия ANO. Голосование в стране пройдет 3–4 октября. Представители ANO заявили о намерении пересмотреть условия помощи Киеву и переложить финансовое бремя на НАТО. Депутат Европарламента Ярослав Бзох назвал поддержку Украины нецелесообразной, отметив, что чешские граждане страдают от экономического кризиса.