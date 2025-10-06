Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:52

Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО

Политолог Бордачев: слова Меркель о Прибалтике и Польше не изменят политику ЕС

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Matthias Gränzdörfer/IMAGO/Global Look Press

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики стали косвенными виновниками начала СВО на Украине, никак не повлияют на политику Европы, рассказал РИА Новости политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. Он добавил, что основная доля ответственности за происходящее лежит прежде всего на Германии, Франции и Великобритании.

Валить друг на друга начали, нашла маленьких, на которых можно все свалить... Это заявление не может повлиять на политику Европы, никаким образом не отразится, — предположил собеседник.

Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики являются косвенными виновниками начала спецоперации. По ее словам, в 2021 году они саботировали попытку решения конфликта и поиска диалога с российской стороной.

До этого Меркель заявила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является «троянским конем» президента России Владимира Путина в Европейском союзе. По ее словам, венгерский лидер всегда самостоятельно формировал свою позицию и отстаивал интересы своей страны. Меркель также отметила, что зависимость Будапешта от российских энергоресурсов объясняется географическими особенностями Венгрии.

