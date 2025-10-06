Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 13:51

Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»

Адвокат Папроцкий: Польша допускает экстрадицию подозреваемого в подрыве «СП»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Польская прокуратура признала юридически обоснованной возможную экстрадицию в Германию украинского гражданина Владимира Журавлева, сообщил его защитник Тимотеуш Папроцкий в эфире телеканала TVP Info. Украинца подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Я могу подтвердить факт того, что прокуратура направила [в суд] ходатайство, в котором она на настоящий момент приняла позицию, что имеется правовая допустимость выдачи германской стороне Владимира Ж., — сказал Папроцкий.

Судебное разбирательство проходит в Окружном суде Варшавы, где решается вопрос о продлении ареста задержанного и начале рассмотрения экстрадиционного дела. Журавлев был задержан польской полицией 30 сентября на основании европейского ордера на арест в городе Прушкув. Германская сторона подозревает украинца в причастности к диверсии против российских газопроводов.

Ранее Генпрокуратура Германии сообщала, что обученный водолаз Владимир непосредственно погружался к трубам, где позднее произошла диверсия. По данным немецких властей, подозреваемый входил в диверсионную группу, которая в сентябре 2022 года подорвала газопроводы. Его адвокат оспаривает затребованную Берлином экстрадицию. По мнению правозащитника, для этого нет оснований.

Польша
Северные потоки
подозреваемые
взрывдома
украинцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Принц Уильям странно отозвался о детстве с принцем Гарри
Призер ОИ объяснил отсутствие россиян в заявке ЧМ по спортивной гимнастике
В США вскрыли схему Украины с многомиллионными переплатами за оружие
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.