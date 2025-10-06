Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»

Польская прокуратура признала юридически обоснованной возможную экстрадицию в Германию украинского гражданина Владимира Журавлева, сообщил его защитник Тимотеуш Папроцкий в эфире телеканала TVP Info. Украинца подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Я могу подтвердить факт того, что прокуратура направила [в суд] ходатайство, в котором она на настоящий момент приняла позицию, что имеется правовая допустимость выдачи германской стороне Владимира Ж., — сказал Папроцкий.

Судебное разбирательство проходит в Окружном суде Варшавы, где решается вопрос о продлении ареста задержанного и начале рассмотрения экстрадиционного дела. Журавлев был задержан польской полицией 30 сентября на основании европейского ордера на арест в городе Прушкув. Германская сторона подозревает украинца в причастности к диверсии против российских газопроводов.

Ранее Генпрокуратура Германии сообщала, что обученный водолаз Владимир непосредственно погружался к трубам, где позднее произошла диверсия. По данным немецких властей, подозреваемый входил в диверсионную группу, которая в сентябре 2022 года подорвала газопроводы. Его адвокат оспаривает затребованную Берлином экстрадицию. По мнению правозащитника, для этого нет оснований.