Раскрыта роль задержанного в Польше украинца в подрыве «Северных потоков» Прокуратура ФРГ: задержанный украинец установил взрывчатку на «Северных потоках»

Генпрокуратура Германии в опубликованном на официальном сайте ведомства сообщении подтвердила ключевую роль задержанного в Польше украинца в подрыве газопроводов «Северный поток». Обученный водолаз Владимир З. непосредственно погружался к трубам, где позднее произошла диверсия.

По данным немецких властей, подозреваемый входил в диверсионную группу, которая в сентябре 2022 года установила взрывчатку на газопроводах. Задержанный выполнял важнейшую задачу. Его адвокат оспаривает затребованную Берлином экстрадицию. По мнению правозащитника, для этого нет оснований.

Он входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года разместила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» вблизи острова Борнхольм. Подозреваемый участвовал в необходимых для этого погружениях, — говорится в тексте заявления.

Ранее сообщалось, что в Польше задержан гражданин Украины, которого Германия подозревает в причастности к теракту на трубопроводах «Северный поток». Мужчина находился в розыске на основании европейского ордера на арест, который был выдан немецким судьей.