30 сентября 2025 в 13:21

В Польше задержали подозреваемого в теракте на «Северных потоках»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гражданина Украины, которого Германия подозревает в причастности к теракту на трубопроводах «Северный поток», задержали в Польше, передает радиостанция RMF FM. Сообщается, что мужчина находился в розыске на основании европейского ордера на арест, который был выдан немецким судьей.

В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе «Северный поток», — сказано в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия продолжает направлять запросы Германии, Дании и другим странам для содействия в расследовании диверсий на «Северных потоках». По ее словам, обращения охватывают все новые обстоятельства, которые могут иметь значение для установления виновных.

До этого сотрудники посольства России в Дании заявили, что Копенгаген не обнародовал итоги расследования взрывов на «Северных потоках» и проигнорировал предложение Москвы о сотрудничестве. В дипмиссии отметили, что российская сторона намерена добиваться международного расследования.

Северный поток
задержания
Польша
теракты
