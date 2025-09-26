В Дании не стали отвечать на неудобные вопросы о взрывах «Северных потоков»

Копенгаген так и не дал ответа на неудобные вопросы о расследовании взрывов на «Северных потоках» и проигнорировал просьбу российской стороны о сотрудничестве, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудников посольства России в Дании. По словам дипломатов, в Дании завершили национальное расследование, но его итоги так и не были обнародованы.

Справедливо с нашей стороны повторить свои не раз звучавшие вопросы. Что же установило следствие, если результаты не могут быть опубликованы? Или, может, пресловутые «соображения национальной безопасности», на которые ссылается Копенгаген, требовали что-то «не заметить»? — рассказали дипломаты.

В дипмиссии предположили, что датские власти немногословны, потому что ответы на эти вопросы окажутся неудобными. По словам дипломатов, Россия давно призывала объединить усилия против атак на инфраструктуру, с которыми столкнулась сама Дания. Они также добавили, что Москва намерена добиваться международного расследования.

Ранее стало известно, что глава МИД Польши Радослав Сикорский предлагал дать убежище и даже наградить орденом украинца Владимира Ж., которого Германия подозревает в диверсиях на «Северных потоках». Варшава не считает его вину доказанной.

До этого Песков заявил, что Германия страдает из-за подрыва «Северных потоков». Представитель Кремля отметил, что уцелевшая нитка газопровода может быть запущена практически в любой момент.