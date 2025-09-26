Немецкая экономика продолжает испытывать трудности без запуска оставшейся нитки «Северных потоков», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, уцелевшая нитка газопровода может быть запущена практически в любой момент.

Продолжает ли страдать германская экономика от того, что эта нитка не работает, — ответ очевиден для всех: да, продолжает страдать, — отметил он.

Ранее стало известно, что Копенгаген не дал ответов на вопросы о расследовании взрывов на «Северных потоках» и отклонил просьбу России о сотрудничестве. Российские дипломаты подчеркнули, что национальное расследование в Дании завершено, однако его итоги так и не опубликованы. В миссии предположили, что молчание Копенгагена связано с неудобными для него выводами. Москва при этом намерена добиваться международного расследования атак на газопроводы.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал фарсом следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северного потока». По его словам, за три года виновных так и не нашли.