Захарова сообщила важный факт о расследовании подрыва «Северных потоков» Захарова: Россия запрашивает помощь у Германии и Дании в расследовании диверсий

Россия продолжает направлять запросы к Германии, Дании и другим сторонам для помощи в расследовании диверсий на «Северных потоках», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости. Обращения охватывают все новые обстоятельства дела, уточнила дипломат.

Российские следственные органы и МИД России неоднократно обращались и продолжают обращаться к датской, германской и другим сторонам с ходатайствами. <…> Указанные запросы априори охватывают любые вновь открывшиеся обстоятельства, которые могут помочь установить виновных в совершении теракта, — подчеркнула Захарова.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина стала прикрытием для реальных организаторов подрыва газопроводов. Киеву специально поручили подготовку диверсии, чтобы отвлечь внимание от сил НАТО, являющихся настоящими исполнителями, уточнил он.

Также депутат Госдумы Леонид Слуцкий отмечал, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли.