Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца выдадут Германии Суд в Италии постановил выдать ФРГ обвиняемого в подрыве «СП» украинца Кузнецова

Апелляционный суд итальянской Болоньи постановил выдать Германии украинца Сергея Кузнецова, сообщил его адвокат Никола Канестрини. По данным ТАСС, его обвиняют в подрыве «Северных потоков». Решение суда призвано исполнить европейский ордер на арест Кузнецова.

Защита бывшего украинского офицера (Кузнецов проходил службу в ВСУ и СБУ. — NEWS.ru) Сергея Кузнецова сообщает, что сегодня Апелляционный суд Болоньи принял решение о его передаче Германии во исполнение европейского ордера на арест, выданного Федеральным кассационным судом Германии, — поделился правозащитник.

Канестрини намерен обратиться в кассационный суд для оспаривания этого решения. Адвокат подчеркнул, что не успокоится, пока судья окончательно не рассмотрит аспекты международного права и основных прав, которые затрагиваются в деле о подрыве трубопроводов.

Ранее подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец Владимир Журавлев опроверг свою причастность к диверсии. В настоящее время он живет в Польше, полагая, что его хобби стало причиной подозрений. Мужчина увлекается нырянием.