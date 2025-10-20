Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:01

Украинец отверг свою причастность к диверсии на «Северных потоках»

Украинец Журавлев заявил, что не взрывал «Северные потоки»

Место утечки газа на газопроводе «Северный поток 2» Место утечки газа на газопроводе «Северный поток 2» Фото: РИА Новости / Командование обороны Дании

Гражданин Украины Владимир Журавлев, которого немецкие власти подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток», отверг свою причастность к диверсии в беседе с TVP INFO. Он рассказал о своей жизни в Польше, а также о хобби, которое, по его мнению, стало причиной подозрений.

Я не взрывал этот Nord Stream, — утверждает украинец.

Мужчина сообщил, что узнал о подозрении лишь в 2024 году, когда польские и немецкие правоохранительные органы провели обыск в его доме. Адвокат Журавлева отметил, что немецкая сторона не представила никаких доказательств, подтверждающих причастность его клиента к инциденту.

В настоящее время Журавлев работает в строительной сфере в Польше, занимаясь вентиляцией и кондиционированием. Он также увлекается нырянием, которым занимается уже более 10 лет. По его словам, это хобби началось с простых погружений и переросло в глубокое ныряние в пещерах.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва требует расследовать до конца дело о подрывах на «Северных потоках». Дипломат указал, что правительство ФРГ придерживается такой же позиции.

