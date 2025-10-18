В России потребовали расследовать до конца дело о «Северных потоках» Посол Нечаев: Россия настаивает на расследовании дела о «Северных потоках»

Россия требует расследовать до конца дело о подрывах на трубопроводах «Северный поток», заявил ТАСС посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, правительство Германии придерживается аналогичной позиции.

Мы настаиваем на том, чтобы это расследование было доведено до конца. Виновные и те, кто за этим стоит, должны предстать перед судом и понести соответствующие наказания. Иначе создается плохой прецедент на будущее, — подчеркнул Нечаев.

Москва неоднократно предлагала помощь в расследовании дела, отметил дипломат. Однако ее заявления не были услышаны, добавил он.

Ранее Нечаев призвал обратить внимание на решение польского суда, который отказал Германии в выдаче украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, таким образом Польша показывает, что оправдывает теракт, случившийся в сентябре 2022 года.

До этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий отмечал, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли. Депутат напомнил, что «варварский межгосударственный теракт» нанес как экономический, так и экологический ущерб.