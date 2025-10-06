Голая пациентка сбежала из больницы после операции

Пациентка сбежала из института имени Склифосовского после проведенной операции, сообщает Telegram-канал «112». Девушка была доставлена в медицинское учреждение 2 октября и смогла покинуть палату, завернувшись лишь в простыню и с установленными катетерами. По данным источника, медицинский персонал не досмотрел за пациенткой после хирургического вмешательства.

В материале говорится, что беглянке удалось самостоятельно добраться до своего дома, проведя в пути около часа. Однако родители, встретившие дочь, не поддержали ее поступок и вызвали наряд полиции. После этого девушку доставили обратно в медицинское учреждение для продолжения лечения.

Ранее в Новосибирске врачи восстановили нос девочке-подростку, которая родилась с полным его отсутствием и прожила с серьезным дефектом 14 лет. Заведующий челюстно-лицевым отделением Михаил Колыбелкин объяснил, что пациентка страдала от редкой патологии — атрезии носа, при которой отсутствуют часть органа и его ходы. Многоэтапная реконструкция заняла несколько лет.