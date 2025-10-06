Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:38

Россиянка родилась без носа и жила так 14 лет

Врачи в Новосибирске восстановили нос родившейся без него девочке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске врачи восстановили нос девочке-подростку, которая родилась с полным его отсутствием и прожила с серьезным дефектом 14 лет, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Заведующий челюстно-лицевым отделением Михаил Колыбелкин объяснил, что пациентка страдала от редкой патологии — атрезии носа, при которой отсутствуют часть органа и его ходы. Многоэтапная реконструкция заняла много лет, так как полностью сформировать носовую полость в младенчестве невозможно.

На сегодняшний день достигнут отличный функциональный и эстетический результат. У девочки новый нос, она может жить без стеснения за свою внешность и свободно дышать, — отметил он.

В материале говорится, что для реконструкции хирурги использовали собственные ткани пациентки. Они устранили костную атрезию правого носового хода с использованием височной фасции, а для создания прочного каркаса наружного носа взяли реберный хрящ.

На заключительном этапе подсадили сложный кожно-хрящевой лоскут из области ушной раковины для окончательного формирования структур носа. Каждая операция длилась несколько часов, а сейчас девочка находится под наблюдением врачей.

Ранее анестезиолог военного госпиталя с позывным Герда сообщила, что медики спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России вручную запустили сердце военнослужащего после его остановки. По словам врача, для проведения манипуляции бойцу вскрыли грудную клетку, после чего из сердечной мышцы извлекли крупный осколок.

