Назван самый богатый город мира по уровню ВВП CEOWORLD Magazine назвал Токио самым богатым городом в мире по уровню ВВП

Столица Японии Токио заняла лидирующую позицию в рейтинге 300 самых богатых городов мира по показателю ВВП, согласно исследованию журнала CEOWORLD Magazine. Этот результат опережает даже экономику Нью-Йоркской агломерации.

ВВП Токио в 2025 году достиг отметки в $2,55 трлн, обеспечив ему титул самого богатого города на планете, уточнили аналитики. Экономика Нью-Йорка составила $2,49 трлн, а тройку лидеров замыкает Лос-Анджелес с показателем $1,62 трлн. Далее в списке расположились: Лондон (1,47 трлн), Сеул (1,42 трлн), Париж (1,39 трлн), Чикаго (1,25 трлн) и Осака (1,19 трлн).

Исследование показало, что первые десять городов в рейтинге генерируют около трети всего мирового ВВП. Шанхай, богатейший город Китая, занял 10-е место с ВВП в $1,15 трлн, а Пекин расположился на 11-й позиции с объемом экономики в $1,1 трлн. Москва заняла 17-е место в списке — ее ВВП составил $0,976 трлн, оказавшись после Сингапура, ВВП которого оценивается в $0,988 трлн.

Ранее Дубай занял первое место в рейтинге самых привлекательных городов для миллионеров. При выборе аналитики учли множество факторов, которые влияют на выбор состоятельных людей. Дубай опередил в этом рейтинге даже Нью-Йорк.