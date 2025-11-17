Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 14:42

Американист объяснил, почему Трамп оставил Обаму в покое

Политолог Ордуханян: Обама не входит в список первоочередных целей Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Roberts
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп не будет возбуждать дело против бывшего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы по обвинениям во вмешательстве в выборы, так как он не входит в его «первоочередной список для расправы», заявил «Газете.Ru» политолог, американист Рафаэль Ордуханян. По словам эксперта, у действующего главы Белого дома сейчас другие приоритеты.

У Трампа есть огромный первоочередной список для расправы. Туда входят [бывший госсекретарь США] Хиллари Клинтон, специальный прокурор Джек Смит и прокурор Летиция Джеймс, — пояснил Ордуханян.

Политолог отметил, что, хотя обвинения против Обамы интересны, в них нет ничего нового. Все лидеры, начиная с 35-го президента США Джона Кеннеди, манипулировали разведданными, рассказал он.

Ранее Трамп обвинил предшественника в шпионаже за своей предвыборной кампанией, назвав его угрозой демократии. Его слова прозвучали в ответ на высказывание Обамы, который назвал уголовное преследование экс-советника Трампа Джона Болтона угрозой демократическим институтам.

Дональд Трамп
Барак Обама
США
обвинения
разведданные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдовец Гурченко погряз в долгах и лишился жилья после смерти жены
Охранники хотели получить премию при помощи взрывчатки
Водитель погиб в ДТП с погрузчиком под Петербургом
Развод на миллионы: как Самойлова зарабатывает после ухода Джигана
Суд вынес приговор экс-замгубернатору Ростовской области
Умерла звезда сериала «Анатомия страсти»
Стало известно о возвращении одной из лучших российских лыжниц
Россиян предупредили об опасности сотовой связи для беременных
Самолет экстренно сел после слов пассажира о бомбе в багаже жены
На Кубани родились два клонированных теленка
Су-57Э произвел фурор в Дубае: летная программа, экспорт, реакция Запада
Психолог оценила шансы на спасение брака Джигана и Самойловой
Путин расширил список заслуженных артистов РФ
Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали
Теплый салат «Одна дома»: быстро, вкусно и сытно. Готово за 20 минут!
Эксперт назвал способ увеличить будущую пенсию более чем в два раза
«Добрый мальчик, верил в чудо»: что известно о семье расчлененного ребенка
Петли и двойки: как найти зайца по свежему снегу — тропление по первопутку
Бывшего премьера России признали террористом и экстремистом
Путин присвоил четырем многодетным матерям высшее государственное звание
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.