Американист объяснил, почему Трамп оставил Обаму в покое Политолог Ордуханян: Обама не входит в список первоочередных целей Трампа

Президент США Дональд Трамп не будет возбуждать дело против бывшего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы по обвинениям во вмешательстве в выборы, так как он не входит в его «первоочередной список для расправы», заявил «Газете.Ru» политолог, американист Рафаэль Ордуханян. По словам эксперта, у действующего главы Белого дома сейчас другие приоритеты.

У Трампа есть огромный первоочередной список для расправы. Туда входят [бывший госсекретарь США] Хиллари Клинтон, специальный прокурор Джек Смит и прокурор Летиция Джеймс, — пояснил Ордуханян.

Политолог отметил, что, хотя обвинения против Обамы интересны, в них нет ничего нового. Все лидеры, начиная с 35-го президента США Джона Кеннеди, манипулировали разведданными, рассказал он.

Ранее Трамп обвинил предшественника в шпионаже за своей предвыборной кампанией, назвав его угрозой демократии. Его слова прозвучали в ответ на высказывание Обамы, который назвал уголовное преследование экс-советника Трампа Джона Болтона угрозой демократическим институтам.