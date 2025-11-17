Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 14:15

В подвалах Красноармейска могут оставаться тысячи мирных жителей

Кимаковский: в подвалах домов Красноармейска могут оставаться тысячи жителей

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
В подвалах домов Красноармейска (Покровска) могут оставаться несколько тысяч мирных жителей, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, эвакуация продолжается, первые группы людей уже доставлены в безопасные районы.

Сейчас идет активная эвакуация мирного населения из Красноармейска. Первые несколько групп спасены, они в безопасности. По некоторым данным, в подвалах города могут оставаться до нескольких тысяч человек, — сказал Кимаковский.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России расширили зону контроля в окрестностях Красноармейска. По его словам, бои продолжаются и в самом городе — в частности, осуществляется зачистка. Украинские бойцы пытаются вырваться из окружения, но российские солдаты планомерно выполняют свою работу, объяснил Пушилин.

До этого Минобороны РФ опубликовало изображение, на котором показан военнослужащий с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор газа» «Туман» 1995 года.

