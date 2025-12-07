ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 13:23

Рыбацкая леска спасла беженца от БПЛА

Запутавшийся в рыбацкой сетке дрон не смог атаковать жителя села Торское

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Беженец из села Торское в Донецкой Народной Республике Владимир Мединцев в беседе с РИА Новости рассказал, что чудом спасся от дрона благодаря рыбацкой сетке. По его словам, вражеский беспилотник запутался в рыболовных снастях и не взорвался. Мединцев добавил, что он решил эвакуироваться после этого случая.

Он (дрон. — NEWS.ru) пытался в трубу (воздуховод дома. — NEWS.ru) что-то кинуть. У меня обмотанная леска валялась, он запутался в нее и не взорвался, — рассказал собеседник.

Ранее российский военнослужащий предотвратил гибель сослуживцев, уничтожив вражеский беспилотник с помощью подручного средства. Старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Космик рассказал, что один из находящихся в укрытии бойцов действовал молниеносно и без раздумий. Он схватил свой армейский рюкзак и метнул его в приближающийся летательный аппарат.

До этого сообщалось, что кот по кличке Маркиз помогает военнослужащим российской группировки войск «Восток» на Запорожском направлении своевременно обнаруживать приближение украинских беспилотников. По словам стрелка с позывным Чукча, когда приближаются разведдроны или FPV, животное начинает трясти.

СВО
дроны
БПЛА
ДНР
