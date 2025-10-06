Следователи выясняют причины внезапного обрушения кровли жилого дома в ЛНР СК России: в Красном Луче возбудили уголовное дело после обрушения кровли дома

Следственный комитет России по ЛНР возбудил уголовное дело после взрыва в многоквартирном доме и обрушения его кровли в Красном Луче, передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ведомства Елену Марковскую. По ее словам, в рамках расследования допрошены жильцы дома и сотрудники управляющей компании.

Следственными органами следственного управления СК Российской Федерации по Луганской Народной Республике в связи с обрушением кровли и двух этажей жилого дома в городе Красный Луч возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сказала агентству Марковская.

Предварительной причиной называется взрыв бытового газа. В результате происшествия повреждены кровля и несколько квартир. Глава муниципалитета Сергей Соловьев уточнил, что жертв нет. На месте введен режим ЧС.

Ранее в Тольятти произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме, в результате чего были эвакуированы 80 человек, включая 15 детей. Как уточнил губернатор Вячеслав Федорищев, жертв и пострадавших не было. На месте работали аварийные службы.