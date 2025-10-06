«Отмороженный норвежец»: чемпион ОИ ответил на заявление о бойкоте россиян

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не желающий соревноваться с россиянами норвежский лыжник Йоханнес Клебо «отмороженный». В интервью изданию «ВсеПроСпорт» он прокомментировал высказывание спортсмена о возможном возвращении россиян на международные соревнования.

Клебо в разговоре с журналистами заявил, что не задумывался, как поступит, если спортсменов из РФ действительно допустят к стартам. По его словам, в условиях продолжающихся боевых действий на Украине он «не видит в этом смысла».

Отмороженный норвежец. <...> Конечно, Клебо будет соревноваться с нашими, когда они вернутся. Никуда он не денется, — отметил Тихонов.

Ранее шведская лыжница Линн Сван заявила, что не собирается выступать вместе с российскими спортсменами и будет бойкотировать Олимпийские игры 2026 года в Италии, если их допустят. Спортсменка отметила, что ее мнение может поменяться позже, но призналась, что она не знает, как поведет себя в случае, если встанет на старт вместе с россиянами.

На резонансное высказывание спортсменки отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что заявление Сван является лицемерным, если сказать все в лицо российским лыжникам она не может. Комментатор также подчеркнул, что мнение одной участницы ОИ не играет роли, и Сван будет соревноваться с россиянами, если их допустят к участию.