Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 14:21

Губерниев поставил шведскую лыжницу на место после ее слов о россиянах

Губерниев: призывы Сван бойкотировать ОИ из-за россиян не имеют значения

Линн Сван Линн Сван Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская лыжница Линн Сван в любом случае будет выступать вместе с российскими спортсменами вопреки своему призыву бойкотировать Олимпийские игры 2026 года в Италии, если до участия в соревнованиях допустят РФ, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, которые приводит Sport24, заявление Сван является лицемерным, в лицо российским спортсменам она это сказать не сможет.

Линн Сван не хочет соревноваться с русскими? Надо тогда ей себя чем-нибудь занять и отправиться в путешествие с Гретой Тунберг. Сван никто не спросит — будет соревноваться как миленькая, — отметил он.

В 2023 году спортсменка также выступила против допуска российских лыжников на соревнования и поприветствовала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организация запретила россиянам участвовать во всех турнирах под своей эгидой. Тогда Сван выразила соболезнования страданиям спортсменов, которых не пустили на соревнования, но заявила, что по-прежнему не хочет выходить на старт бок о бок с россиянами.

Дмитрий Губерниев
Олимпийские игры
бойкоты
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.