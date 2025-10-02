Губерниев поставил шведскую лыжницу на место после ее слов о россиянах Губерниев: призывы Сван бойкотировать ОИ из-за россиян не имеют значения

Шведская лыжница Линн Сван в любом случае будет выступать вместе с российскими спортсменами вопреки своему призыву бойкотировать Олимпийские игры 2026 года в Италии, если до участия в соревнованиях допустят РФ, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, которые приводит Sport24, заявление Сван является лицемерным, в лицо российским спортсменам она это сказать не сможет.

Линн Сван не хочет соревноваться с русскими? Надо тогда ей себя чем-нибудь занять и отправиться в путешествие с Гретой Тунберг. Сван никто не спросит — будет соревноваться как миленькая, — отметил он.

В 2023 году спортсменка также выступила против допуска российских лыжников на соревнования и поприветствовала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организация запретила россиянам участвовать во всех турнирах под своей эгидой. Тогда Сван выразила соболезнования страданиям спортсменов, которых не пустили на соревнования, но заявила, что по-прежнему не хочет выходить на старт бок о бок с россиянами.