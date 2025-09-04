«Ради Бога»: Тихонов оценил идею объединить федерации лыж и биатлона Тихонов: федерации лыжных гонок и биатлона уже объединяли

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с NEWS.ru оценил идею министра спорта России и президента Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева о слиянии федераций зимних видов спорта, в частности лыжных гонок и биатлона. Он напомнил, что их уже и соединяли, и разъединяли.

Ради Бога, я ничего не хочу считать. Уже объединяли, разъединяли. Я не знаю, — заявил Тихонов.

Ранее Министр спорта РФ на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» заявил, что организация планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр.

До этого Тихонов назвал бывшего руководителя Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга главным позорником мирового биатлона. Он не удивился тому, что произошло с экс-главой организации.

В апреле бывшего главу IBU приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Бессеберга, который инициировал создание организации и возглавлял ее более 25 лет, признали виновным в коррупции. Также его обязали выплатить 1,4 млн норвежских крон (около 11,3 млн рублей).

67-страничный приговор зачитывали течение нескольких часов. Бессеберга признали виновным по всем пунктам обвинения. Среди них поход к секс-работницам, а также поездки на охоту в Россию, Австрию и Чехию. Осужденный сразу же обжаловал приговор.