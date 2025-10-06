Участники «Флотилии стойкости» начали голодовку из-за блокады Газы

Задержанные израильскими властями участники «Флотилии стойкости» объявили голодовку в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа, сообщили в соцсети X их представители. 42 активиста утверждают, что их протест направлен на привлечение внимания к гуманитарной ситуации в регионе.

42 добровольца с «Глобальной флотилии Сумуд» начали коллективную голодовку в израильских тюрьмах, — говорится в сообщении.

По данным представителей флотилии, задержанные отказались принимать пищу, протестуя против действий Израиля, который, по их словам, несет ответственность за нехватку продовольствия в секторе Газа.

Ранее телеканал CBS сообщил, что Тунберг входит в число 437 участников «Глобальной флотилии Сумуд», объединившей более 40 судов с гуманитарной помощью для Палестины. Армия Израиля перехватила все корабли и поместила активистов в тюрьму строгого режима в пустыне Негев.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир потребовал заключения Греты Тунберг в тюрьму для лиц, осужденных за террористическую деятельность. Он также предложил конфисковать все задержанные суда.