Почти пять тысяч домов остались без света в российском регионе Кобзев: в Приангарье более 4,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада

Более 4,8 тысячи жилых домов остались без электроэнергии из-за снегопада в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале. По его словам, под отключения попали дома в Правобережном округе Иркутска и Иркутском районе региона.

В Иркутском районе обесточены восемь населенных пунктов и девять СНТ, всего — 2156 домов, в которых живут 8404 человека. <...> Аварийное отключение электроснабжения зафиксировали в Правобережном округе Иркутска. Без света: 2723 частных жилых дома, — написал Кобзев.

Он добавил, что локальные отключения зафиксированы в Шелехове и Шелеховском районе. Электроснабжение будет восстанавливаться постепенно после улучшения погоды, отметил губернатор.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году. В среднем температура воздуха в январе и феврале ожидается значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней, отметил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве до конца года прогнозируется увеличение числа резких изменений погоды, это негативный фактор. Синоптик обратил внимание, что в первые 22 дня сентября стояла теплая погода, но затем резко похолодало, и начался отопительный сезон — на 10 дней раньше обычного.