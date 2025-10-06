Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к экс-супруге

Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 08:36

Актер «Папиных дочек» Казаков подал иск на алименты к экс-супруге

Исполнивший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки» актер Михаил Казаков обратился в суд с иском к бывшей супруге Елене, передает РИА Новости. Уточнялось, что общая сумма задолженности актера по семи исполнительным производствам превышает 2,3 млн рублей, из которых по «кредитным платежам (кроме ипотеки)» уже почти составляет 1,8 млн рублей.

Я уже подал иск, но не в мировой, а районный суд, — объяснил Казаков.

Ранее появилась информация, что звезда «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов. Согласно материалам судебных приставов, задолженность Казакова составляет 224 тыс. рублей. По словам актера, экс-жена подала на алименты еще года три-четыре назад. При этом Казакову пришлось доказывать в суде, что сын все это время проживал с ним.

Также сообщалось, что судебные приставы начали розыск стилиста Николая Овечкина из-за долга в 2,5 млн рублей. В Арбитражном суде Москвы было рассмотрено дело по иску рекламного агентства ООО «Зебра Хиро» к индивидуальному предпринимателю с идентичными ФИО и датой рождения, что и у известного стилиста.

