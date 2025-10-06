Клуб «Валдай»
Аналитик указал на смену стратегии Трампа по Украине

Аналитик Эрол: Трамп меняет стратегию по Украине с акцентом на Европу

Президент США Дональд Трамп меняет стратегию в отношении украинского конфликта, стремясь перераспределить ответственность за урегулирование на европейские страны, заявил глава Анкаринского центра кризисных исследований профессор Мехмет Сейфеттин Эрол в беседе с РИА Новости. По мнению эксперта, Вашингтон одновременно усиливает давление на Москву через процесс нормализации двусторонних отношений.

Перенеся акцент с Украины на Европу, Трамп, по сути, задействовал стратегию, направленную на то, чтобы Москва согласилась на переговоры или мирный процесс на условиях более выгодных для США, — сказал он.

Эрол также отметил, что Трамп возобновил усилия по организации встречи между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным с возможным личным участием, хотя ранее фактически исключал украинского лидера из переговорного процесса.

Ранее журналисты Financial Times заявили, что президент США по-прежнему выступает против использования средств американских налогоплательщиков для оказания помощи Украине. Хозяин Белого дома предпочитает, чтобы союзники по НАТО сами закупали оружие у Вашингтона и затем поставляли его Киеву.

