В ДНР раскрыли, что сделал Киев с администрацией Дружковки Кимаковский сообщил о вывозе украинской администрации из Дружковки

Украинские власти организовали полную эвакуацию гражданской администрации города Дружковка Донецкой Народной Республики, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. По его информации, данный процесс сопровождался уничтожением официальных документов.

Украинские власти вывели гражданскую администрацию из Дружковки. По данным с мест, переезду предшествовало многодневное уничтожение документов. Жгли информацию, — сказал Кимаковский.

Он отметил, что уничтожение архивов, по всей видимости, связано с невозможностью их полного вывоза. В результате этих мероприятий в населенном пункте номинально осталась лишь военно-гражданская администрация, добавил советник.

Ранее Кимаковский сообщал, что российские военные практически вытеснили украинские силы из села Чунышино юго-восточнее Покровска (Красноармейска). По его словам, в настоящее время проводятся зачистки остаточных очагов сопротивления противника на территории населенного пункта. Российское Минобороны данную информацию не комментировало.